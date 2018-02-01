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Silo Schools honor roll students named


Silo High School/ Middle School Honor Rolls

Superintendent’s Honor Roll

6th Grade

Hannah Armstrong, Avery Beauchamp, Hailey Cicio, Makayla Clark, Lucas Rezner, Brandon Smith, Brooklyn Toney

7th Grade

Keely Blakley, Tiani Ellison, Audrey Gordon, Ashlyn Mayo, Kyler Proctor, Skyler Sessums, Will Talkington, Gabriel Washington, Samuel Whitlock

8th Grade

Payci Cloyd, Kendyl Eppler, Mia Hernandez, Alexis McDonald, Hayden Reeve, Hailey Weaver

9th Grade

Blaklyn Barber, Makenzie Clark, Caitlyn Hall, Cherish Huffman, Linzey Jones, Marshall Ludrick, Preston Pratt, Marilynn Rawls, Halle Rowland, Navy Wesberry

10th Grade

Madison Gordon, Skyler Lundy, Colton Milks, Madeline Milks, Kierstyn Oaks, Molly Shires, Savanna Shults

11th Grade

Montana Bundrant, Dannielle Harrison, Hunter Savage

12th Grade

Ricky Alexander, Kaylynn Buffalo, Kaytlynn Clark, Tatyanna Cooke, Julie Cullum, Danielle Hayden, Callie McNeece, Makenzie Rogers, Lindee Smith, Khord Vining

Principal’s Honor Roll

6th Grade

Taija Parrott, Ryleigh Pierce, Britton Salsbury, Mya Teran, Camryn Tucker, Shawn Weaver, Trisha Brewer, Nathan O’Neal, Juan Flores, Jennifer Kinyon, Josey Savage, Kacey Spaulding, Sophia Talkington, Christian Walters, Zayne Carter, Claycey Rowland, Kimberly Clark, Camren Ford, Axcell Hernandez

7th Grade

Gage Bradley, Zoey Hill, Delaney Phalen, Adam Pickney, Brian Pickney, Balynn Snapp, Christian Vining, Delayne Bias, Camryn Corbin, Brayden Duncan, Diana Hancock, Zander Marshall, Lexi Nations, Sophie Paris, Joshua Trout, Rainie Wolfe, Easton Ford, Blake Jones, Myah Matlock, Savanna Parnell, Lauren Northcutt, Bailey Workman, Destiny Ash, Landon Brewer, Natalie Cook

8th Grade

Savannah Babb, Brynnan Kirk, Miranda McDaniel, Ashlyn Turner, Melody East, Ashton Falls, Karlee Russell, Gavin Springer, Christina Clark, Raelyn Hill, Landon Lindstrom, Ashley Licurse, Ty Williams

9th Grade

Joslyn Airington, Scott Conditt, Colby Doyle, Tanner Graves, Ryan Herndon, Faith Hill, TJ Impson, Gracie Lawless, Alexis Tanguma

10th Grade

Carson Atwood, Adreanna Beyers, Hally Bollier, Britt Duncan, Brett Forgy, Patch Hamilton, Gabriella Martinez, Cord McDonald, Tara Nelson, Trey Ray, Tyler Willman

11th Grade

Vaili Bradley Eddie Crosby Jacob Lawless Juan Luciano Cade McElheny Kaitlyn Nazworth Justin Nichols Megan O’Brien, Isaias Polanco, Joyal Savage, Micah Shires, Kailee Smith, Cheri Stampley, Darian Swafford, Kash Walls

12th Grade

Daelyn Marshall, Patience Baucom, Brianna Phillips, Olivia Powell, Hannah Smith, Dainjer Robinson, Victoria Bradley, Bradley Baxter, Caden Noe, Austin Thomas, Caroline Dale, Ashley Wallace ,Trevor Dailey, Samantha Veenstra, Jessen Pratt, Connor Doyle

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