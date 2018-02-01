Silo Schools honor roll students named

Silo High School/ Middle School Honor Rolls
Superintendent’s Honor Roll
6th Grade
Hannah Armstrong, Avery Beauchamp, Hailey Cicio, Makayla Clark, Lucas Rezner, Brandon Smith, Brooklyn Toney
7th Grade
Keely Blakley, Tiani Ellison, Audrey Gordon, Ashlyn Mayo, Kyler Proctor, Skyler Sessums, Will Talkington, Gabriel Washington, Samuel Whitlock
8th Grade
Payci Cloyd, Kendyl Eppler, Mia Hernandez, Alexis McDonald, Hayden Reeve, Hailey Weaver
9th Grade
Blaklyn Barber, Makenzie Clark, Caitlyn Hall, Cherish Huffman, Linzey Jones, Marshall Ludrick, Preston Pratt, Marilynn Rawls, Halle Rowland, Navy Wesberry
10th Grade
Madison Gordon, Skyler Lundy, Colton Milks, Madeline Milks, Kierstyn Oaks, Molly Shires, Savanna Shults
11th Grade
Montana Bundrant, Dannielle Harrison, Hunter Savage
12th Grade
Ricky Alexander, Kaylynn Buffalo, Kaytlynn Clark, Tatyanna Cooke, Julie Cullum, Danielle Hayden, Callie McNeece, Makenzie Rogers, Lindee Smith, Khord Vining
Principal’s Honor Roll
6th Grade
Taija Parrott, Ryleigh Pierce, Britton Salsbury, Mya Teran, Camryn Tucker, Shawn Weaver, Trisha Brewer, Nathan O’Neal, Juan Flores, Jennifer Kinyon, Josey Savage, Kacey Spaulding, Sophia Talkington, Christian Walters, Zayne Carter, Claycey Rowland, Kimberly Clark, Camren Ford, Axcell Hernandez
7th Grade
Gage Bradley, Zoey Hill, Delaney Phalen, Adam Pickney, Brian Pickney, Balynn Snapp, Christian Vining, Delayne Bias, Camryn Corbin, Brayden Duncan, Diana Hancock, Zander Marshall, Lexi Nations, Sophie Paris, Joshua Trout, Rainie Wolfe, Easton Ford, Blake Jones, Myah Matlock, Savanna Parnell, Lauren Northcutt, Bailey Workman, Destiny Ash, Landon Brewer, Natalie Cook
8th Grade
Savannah Babb, Brynnan Kirk, Miranda McDaniel, Ashlyn Turner, Melody East, Ashton Falls, Karlee Russell, Gavin Springer, Christina Clark, Raelyn Hill, Landon Lindstrom, Ashley Licurse, Ty Williams
9th Grade
Joslyn Airington, Scott Conditt, Colby Doyle, Tanner Graves, Ryan Herndon, Faith Hill, TJ Impson, Gracie Lawless, Alexis Tanguma
10th Grade
Carson Atwood, Adreanna Beyers, Hally Bollier, Britt Duncan, Brett Forgy, Patch Hamilton, Gabriella Martinez, Cord McDonald, Tara Nelson, Trey Ray, Tyler Willman
11th Grade
Vaili Bradley Eddie Crosby Jacob Lawless Juan Luciano Cade McElheny Kaitlyn Nazworth Justin Nichols Megan O’Brien, Isaias Polanco, Joyal Savage, Micah Shires, Kailee Smith, Cheri Stampley, Darian Swafford, Kash Walls
12th Grade
Daelyn Marshall, Patience Baucom, Brianna Phillips, Olivia Powell, Hannah Smith, Dainjer Robinson, Victoria Bradley, Bradley Baxter, Caden Noe, Austin Thomas, Caroline Dale, Ashley Wallace ,Trevor Dailey, Samantha Veenstra, Jessen Pratt, Connor Doyle